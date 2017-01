ஜல்லிக்கட்டு: உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை வாய் திறக்காதாம் மத்திய அரசு!

ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை மத்திய அரசு வாயை திறக்க கூடாது என முடிவெடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது. முதல்வர் ஓபிஎஸ் சந்தித்தாலும் இதே முடிவைத்தான் பிரதமர் மோடி தெரிவிக்க கூடும்.

English summary

The Centre will wait for the Supreme Court's final order on the Jallikattu before taking its next call.