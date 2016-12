மத்திய அரசின் அதிதீவிர கண்காணிப்பில் "சின்ன சின்னம்மா" உட்பட மன்னார்குடி கோஷ்டியின் 6 பேர்!

தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகளில் மன்னார்குடி கோஷ்டி தலையிடுகிறதா? என்பதை மத்திய அரசு அதிதீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that the Centre closely watching the Sasikala's Mannaargudi family.