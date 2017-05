வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் கோல்மால்? அதிமுக, திமுக உட்பட அனைத்து கட்சிகளுடன் தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசனை

தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை இன்று கூட்டி, தேர்தல் சீரமைப்பு குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளது. அதற்காக 8 தேசிய கட்சிகளுக்கும் 47 மாநில கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief election commission office invited 7 national parties and 48 state parties for all party meeting. In this meeting changes in EVM may be discussed.