பதவியை தக்க வைக்க திருப்பதிக்கு போன முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி- வீடியோ

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தன் குடும்பத்தாருடன் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு தரிசனத்துக்காகச் சென்றார். அவருக்காக சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டன.

English summary

Tamilnadu chief minister Edappadi Palanisamy visted Tirupati venketeshwara temple with his family. Tirupati devasdhana officials gave warm welcome to him.