நொய்டா ஆபீசில் சம்பவம்.. இந்திய தேசிய கொடியை கிழித்து எறிந்த சீன அதிகாரி.. சிக்கலில் ஓப்போ நிறுவனம்

இப்பிரச்சினையை அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. உரிய வகையில் பிரச்சினை சரியாகும் என எதிர்பார்க்கிறோம் என்றார் சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர்.

English summary

China said today that it hopes the Indian authorities would "properly" resolve the issue of a Chinese official at smartphone maker Oppo allegedly insulting the Indian flag and safeguard the rights of the firm.