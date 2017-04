போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் சோட்டா ராஜன் குற்றவாளி: சிபிஐ கோர்ட் அதிரடி!

கடந்த ஓராண்டாக டெல்லி சிபிஐ நீதிமன்றத்தில் நடந்துவரும் போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் சோட்டா ராஜன் குற்றவாளி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 16:39 [IST]

English summary

CBI special court has convicted Chota Rajan in a fake passport case. The sentencing the court said would be pronounced on the next date of hearing.