பட்ஜெட் ஓகே.. எது விலை குறையும்.. எது கூடப் போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பாஸ்?

மத்திய பொது பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வரி விதிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் காரணமாக பல பொருட்களின் விலை உயரும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 17:31 [IST]

English summary

Finance minister Arun jaitely submitted the budget today. Cigarettes and tobacco products price will increase due to this budget.