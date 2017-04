டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகளை நாளை சந்திக்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

டெல்லியில் போராடி வரும் தமிழக விவசாயிகளை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாளை சந்தித்து பேச உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CM Edappadi Palanisamy is going to attend Niti Aayog meeting in Delhi. Before that he meets farmers who protest for 40th day.