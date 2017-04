கூட்டுறவு வங்கிகடன் ரத்து.. அய்யாகண்ணுவை அலேக்காக தூக்கி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம்

தமிழகத்தில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் வாங்கிய கடன் அனைத்தையும் ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Protesting farmers are very happy for Co-operative bank loan waiver.