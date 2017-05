நிலக்கரி ஊழல்: ஜிண்டால் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது சிபிஐ

நிலக்கரி ஊழல் வழக்கில் நவீன் ஜிண்டால் மீது சிபிஐ குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது.

English summary

The Central Bureau of Investigation has filed another chargesheet against Naveen Jindal on Tuesday.