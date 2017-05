வாரணாசி- கொழும்பு இடையே நேரடி விமான சேவை.. அதிர்ச்சியில் சீனா

வாரணாசி- கொழும்பு இடையே நேரடி விமான சேவை தொடங்கப்பட உள்ளதால், சீனா- இலங்கை இடையிலான நெருக்கம் குறையும் என சர்வதேச அரசியல் அரங்கில் கூறப்படுகிறது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi during his visit to Sri Lanka announced a direct flight between Colombo and Varanasi. This is seen as a move to check China's increasing influence on Sri Lanka.