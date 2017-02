சசிகலாவுக்கு சிறைக்குள் சலுகைகளா? சட்டப்படி குற்றமாச்சே என்கிறார் ஆச்சார்யா

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் கைதான சசிகலாவுக்கு சிறையில் சலுகைகள் வழங்குவது சட்டப்படி குற்றமாகும் என்று கர்நாடக அரசு தரப்பில் வாதாடிய வக்கீல் பி.வி. ஆச்சார்யா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

special concessions to Sasikala in Prison is an offence, says Senior advocate P.V.Acharya