அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைவதற்கு நிபந்தனைகள் விதிப்பது தேவையற்றது: தம்பிதுரை கருத்து

அதிமுகவினர் இடையே ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பு எனவும் இரு அணிகளும் இணைவதற்கு நிபந்தனைகள் அளிப்பது தேவையற்றது எனவும் தம்பிதுரை கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 20:15 [IST]

conditions not necessary for Both admk teams joining, says Lok sabha deputy speaker Thambidurai