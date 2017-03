மக்களின் தீர்ப்பை பணத்தால் பாஜக திருடிவிட்டது... கோவா, மணிப்பூர் நிலவரம் பற்றி ராகுல்காந்தி விளாசல்

பணம் மற்றும் அதிகார பலத்தை வைத்து மக்களின் தீர்ப்பை பாஜக திருடிவிட்டது என காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்

English summary

Congress Vice President Rahul Gandhi on Tuesday said the party needs structural and organisational changes following its debacle in the Uttar Pradesh and Uttarakhand assembly polls even as party leaders said there was need for tough decisions in the party.