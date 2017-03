தேர்தல் தோல்வியால் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம்: மம்தா அட்வைஸ்

5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பனர்ஜி தனது வாழ்த்தை தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

west bengal cm Mamata Banerjee Congratulations to winners in different States