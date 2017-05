திடீர் உடல்நலக்குறைவால் சோனியா காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி

உணவு நச்சு காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட சோனியா காந்தி டெல்லி மருத்துவமனையில் சிகிக்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Congress President Sonia Gandhi has been admitted in delhi private hospital.