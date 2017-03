திமுகவை கவிழ்த்தது போல அதிகமான இடங்களில் போட்டியிட்டு சமாஜ்வாதியை காலி செய்த ராகுல் காங்.

அதிகமான இடங்களில் போட்டியிட்டு கடந்த தேர்தலில் திமுகவை கவிழ்த்ததைப் போலவே தற்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிக இடங்களில் போட்டியிட்டு சமாஜ்வாதியை காலி செய்துவிட்டது காங்கிரஸ்.

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 11:42 [IST]

In Uttar Pradesh Congress leading only in 13 seats out of 101 seats. Congress did same in the TamilNadu 2016 aseembly Elections it got 41 seats and won only 8.