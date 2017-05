இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது மத்திய அரசுக்கு மூன்றாவது ஆண்டு கொண்டாட்டமா? ராகுல் ஆவேசம்

காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி தன் டிவிட்டர் பக்கத்தில் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பின்மை, விவசாயிகள் தற்கொலை, எல்லையில் ராணுவ வீரர்கள் மரணம் என பல பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது ஆளும்கட்சி மூன்றாவது ஆண்டு

English summary

Congress leader Ragul gandhi raised quetion in twitter that In India unemployment, farmers death and soldiers death like problems mounting and central government have to celebrate its third year celebration.