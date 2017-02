எடப்பாடிக்கு எதிராக வாக்களியுங்கள்...காங். எம்எல்ஏக்களுக்கு ராகுல் அதிரடி உத்தரவு

எடப்பாடி பழனிச்சாமியை எதிர்த்து வாக்களிக்குமாறு காங்கிரஸ் துணை தலைவர் ராகுல்காந்தி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Congress Vice president Ragul gandhi urges their MLAs to vote against Edappadi palanisamy. Ragul Says to do not support for Sasikala team Edappadi Palanisamy.