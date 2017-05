மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார் சோனியா காந்தி

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி வீடு திரும்பினார்.

Congress President Sonia Gandhi discharged from hospital

