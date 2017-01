68-வது குடியரசு தின நாளில் பாலியல் புகாரில் சிக்கிய 68-வயது ஆளுநர் சண்முகநாதன்: காங். காட்டம்

நாட்டின் 68-வது குடியரசு தின நாளில் பாலியல் புகாரில் 68-வயதாகும் ஆளுநர் சண்முகநாதன் சிக்கியது வெட்க கேடானது என காங்கிரஸ் சாடியுள்ளது.

Friday, January 27, 2017

Congress spokesperson Tom Vadakkan said that Today, on 68th Republic Day, we have a 68-year-old Governor Shanmuganathan who has converted the Raj Bhawan into a Scandal Bhawan.