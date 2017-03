கதரை உதறி விட்டு 15ம் தேதி முதல் காவி அணிகிறார் எஸ்.எம்.கிருஷ்ணா!

கர்நாடகாவின் முன்னாள் முதல்வர் மற்றும் முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருமான எஸ்.எம் கிருஷ்ணா வருகிற 15ம் தேதி பாஜகவில் இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Former external affiars minister and Congress veteran S M Krishna is all set to join the BJP on March 15. S K Krishna who was officially invited by BJP state president B S Yeddyurappa to join the BJP will be inducted into the party in New Delhi in the presence of Nation president Amit Shah.