பஞ்சாப் தேர்தல் எக்ஸிட் போல்: ஆளும் அகாலிதளம்- பாஜக கூட்டணிக்கு மரண அடி! ஆட்சியை கைப்பற்றும் காங்!!

பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தலில் ஆளும் அகாலிதளம்- பாஜக கூட்டணிக்கு மரண அடி கிடைக்கும்; காங்கிரஸ் ஆட்சியை கைப்பற்றும் என எக்ஸிட் போல் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

The Congress is winning in Punjab according to the India Today-My Axis India exit polls. The exit poll predict that the Congress will win 62 to 71 seats in Punjab. The big news is that the SAD-BJP combine is reduced to 4 to 7 seats in the state which witnessed a high profile campaign.