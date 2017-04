கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி.... 20 உயிர்களைக் காவு வாங்கிய துயரம் - வீடியோ

சித்தூர் ஏர்பேட்டில் லாரி ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஓடி, பேருந்துக்காக காத்து நின்ற மக்கள் மீது மோதியதில் 20 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Andrapradesh, Erpedu a lorry lost its control and hot people who waited for bus. Around 20 people died there itself and more people got severe injury and admitted in hospital.