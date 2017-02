துவாரகை சாரதா பீடத்தின் சங்கராச்சாரியார் யார்? வெடிக்கும் புதிய சர்ச்சை

துவாரகை சாரதா பீடத்தின் சங்கராச்சாரியார் யார் என்பதில் புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. ஹரித்துவார் சாது அச்யுதானந்தா தாமே துவாரகை சாரதா பீட சங்கராச்சாரியார் என கலகக் குரல் எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Haridwar sadhu Swami Achyutananda who anointed himself as shankaracharya of the Dwarka Sharda peeth.