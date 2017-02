ராகுல் இன்னும் முதிர்ச்சியடையவில்லையா? ஷீலா தீட்சித் கருத்தால் சர்ச்சை!

டெல்லி: காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்னும் முதிர்ச்சியடையவில்லை என டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் ஷீலா தீட்சித் கூறிய கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல்வர் வேட்பாளராக ஷீலா தீட்சித் முன்னிறுத்தப்படலாம் என கூறப்பட்டது. ஆனால் திடீரென சமாஜ்வாதி- காங்கிரஸ் கூட்டணி ஏற்பட்டது.

இதில் ஷீலா தீட்சித் கடும் அதிருப்தி அடைந்தார். உத்தரப்பிரதேசத்தில் தீவிர பிரச்சாரம் செய்யாமல் ஷீலா தீட்சித் ஒதுங்கி கொண்டார்.

இதனிடையே ஷீலா தீட்சித் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்னமும் முதிர்ச்சி அடையவில்லை. அவருக்கு அரசியல் அனுபவம், பக்குவம் தேவை. அதேநேரத்தில் கட்சி வளர்க்கு பாடுபடுகிறார் என்று கூறியிருந்தார்.

Rahul has the sensitivity and concern of a mature leader. His words are those of a young, courageous and restless man. #DontTwistMyWords