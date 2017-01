கடலுக்கு அடியில் கலக்கல் திருமணம்.. கேரளாவில் காதல் ஜோடி அசத்தல் !

கேரள மாநிலம் கோவளத்தை ஒட்டியுள்ள கடலின் அடிப்பகுதியில் இளைஞர் ஒருவர் வியாழக்கிழமை காலை திருமணம் செய்துகொண்டார்.

English summary

A couple have held a wedding ceremony in under the sea in Kerala