மாட்டை விரட்டியதால் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளைத் தாக்கிய பசு பாதுகாப்பு கும்பல் - ஷாக் வீடியோ

கோவா கடற்கரையில் வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணிகள் பசுமாட்டை துரத்திய காரணத்தால் பசு பாதுகாவலர்கள் அவர்களை தடியாலும் செருப்பாலும் அடித்துத் தாக்கிய கொடுமை அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

In Goa tourist just said su to make move of a cow which stand near by them. Seeing this, 'Cow savers' hit them violently.