2 மாதங்களாக சி.ஆர்.பி.எப் படைக்கு தலைவரே இல்லை.. மத்திய அரசின் அலட்சியத்தால் பலியான 26 வீரர்கள்

மத்தியில் புதிய அரசு பதவியேற்றதும், உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் இந்த படைப்பிரிவு முன்னேற்றத்திற்காக கொள்கை உருவாக்கப்படும் என்றார்.

English summary

CRPF known as paramilitary force has been without a full-time boss for almost two months now.