கெட்டுப் போன உணவால் கேரளாவில் மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் 400 பேருக்கு உடல்நலம் பாதிப்பு

கேரளாவில் மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் நேற்று இரவு உணவு அருந்திய 400 வீரர்களுக்கு உடல்நலம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 11:22 [IST]

English summary

CRPF personnels in Kerala are admitted in hospitals complaining of stomach upset after they had food in last night.