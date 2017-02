ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியாளர்களுக்கு எதிராக கியூப்பா வழக்கு! நீதிபதிகளை அவதூறாக பேசியதாக மனு தாக்கல்!!

ஜல்லிக்கட்டு புரட்சியாளர்களுக்கு எதிராக கியூப்பா அமைப்பு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது. அதில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளை புரட்சியாளர்கள் விமர்சித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, February 3, 2017, 14:14 [IST]

English summary

Cupa filed a case in the Supreme Court against Jallikattu revolutionaries. It says in the Petition that Supreme Court judges have been criticized by the jallikattu revolutionaries.