ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆப்பு வைக்க பீட்டாவின் கிரிமினல்தனம்.. பெங்களூர் ‘கியூப்பா’வை ஏவியது!

விலங்கு நலன் பாதுகாப்பு அமைப்பாக கூறிக் கொண்டு கியுப்பா அமைப்பு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுதாக்கல் செய்துள்ளது. பீட்டாவிற்கு தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்பு இருப்பதால் கியுப்பா என்ற பெயரில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்

English summary

Instead of PETA, CUPA has filed a case against Tamil Nadu’s new Jallikattu Law.