தயிர், சமையல் எண்ணெய்...ரயில்வேயின் ஊழல் சாம்ராஜ்யம்! பின்னணியில் மத்திய அமைச்சர்?

100 கிராம் தயிர் ரூ.972க்கும், ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெய் ரூ.1,241க்கும் இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம் வாங்குகிறது என்ற தகவல் இந்தியாவையே அதிர வைத்தது.

English summary

The response of the Indian railway catering department, which included details of the ration bought across a couple of months instead of full year details that were sought in the RTI, a pack of 100 gm Amul curd was bought for Rs 972 and cooking oil RS.1,241 per liter.