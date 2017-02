சசிகலாவுக்கு சாப்பாடு வாங்க கியூவில் நின்றாரா சயனைடு மல்லிகா? சிறை அதிகாரிகள் விளக்கம்

சசிகலா சிறை உணவையே சாப்பிட வேண்டிய நிலையில், அவருக்காக மல்லிகா கியூவில் நின்று சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கும் அளவுக்கு பழக்கம் அதிகரித்ததாக சில ஊடகங்கள் கூறின.

English summary

Prison officials also added that Sasikala’s cell was on the first floor of the women’s block and a couple of adjacent cells are lying vacant at the moment.