சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: சீராய்வு மனுவால் சசிகலா விடுதலையாக வாய்ப்பு உண்டா?

குற்றவாளி ஒருவர் இறந்துவிட்டால், சக குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பது இல்லை என்பது சட்டத்தில், தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Legal experts say that the order of abatement against Jayalalithaa may not help Sasikala. Had the court not found Jayalalithaa guilty, then the order of acquittal would have applied to all the other accused.