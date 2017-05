என் அப்பாவை கொன்ற 50 பாக். வீரர்களின் தலையை கொய்ய வேண்டும்.. மகள் ஆவேசம்

தனது தந்தையின் உயிர்த்தியாகத்திற்கு இணையாக பாகிஸ்தானை சேர்ந்த 50 பேரின் தலையை துண்டிக்க வேண்டும் என்று உயிர்நீத்த ராணுவ வீரரின் மகள் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian soldier Premsagar's daughter is angry over the mutilation of his father's body by the Pakistan army and has asked Indian army to claim 50 heads of pakistan soldiers to take revenge.