நிர்பயா வழக்கில் 4 பேருக்கு தூக்கு... உச்ச நீதிமன்றத்தில் கண்ணீர் விட்டு கதறிய தாய் ஆஷா தேவி

நாட்டையே உலுக்கிய நிர்பயா பலாத்கார வழக்கில் 4 பேருக்கு மரண தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்த போது கோர்ட்டில் இருந்த நிர்பயாவின் தாய் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Nirbhaya mother Asha Devi has cried, when supreme court upheld the death penalty for the 4 convicts.