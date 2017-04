பாலியல் பலாத்கார குற்றவாளிகளுக்கு தூக்குத் தண்டனை - மத்தியபிரதேச முதல்வர் அதிரடி!

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையும் குற்றங்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Death sentence will be the ultimate punishment for people who involve violence against women said Madhya pradesh Chief minister Shivaraj singh.