ஆர்.பி.ஐ கவர்னருக்கு கொலை மிரட்டல்.. கைதான வாலிபர் பரபரப்பு வாக்குமூலம்

ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் உர்ஜித் பட்டேலுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 9:47 [IST]

English summary

Reserve Bank governor urjit Patel recently received death threats in the mail. Police conducted the investigation and arrested a young man who made a death threat.