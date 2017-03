டெல்லியில் பரபரப்பு.. மரத்தில் ஏறி போராடிய 2 விவசாயிகள்.. பெரும் போராட்டத்திற்குப் பின் இறங்கினர்!

அகிலன் கல்லூரி மாணவர், ரமேஷ் விவசாயி. இருவரது குடும்பமுமே விவசாய நசிவால் கஷ்டப்படுவதால் இந்த முடிவை எடுக்க துணிந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Actor Vishal pleaded to the youths who theater to commit suicide in Delhi.