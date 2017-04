வேகம் பிடிக்கிறது தினகரன் லஞ்ச விவகாரம்.. சம்மனுடன் சென்னை கிளம்பினார் டெல்லி ஏசி ஷெராவத்

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெறுவதற்காக லஞ்சம் அளித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் டிடிவி தினகரனுக்கு சம்மன் வழங்க டெல்லி காவல்துறை உதவி ஆணையர் சஞ்சய் ஷெராவத் சென்னை வருகிறார்.

English summary

Delhi Assistant commissioner Sanjay sherawath started his journey to Chennai with summon. He will meet TTV Dinakaran in-person and give summon.