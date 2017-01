கேஜ்ரிவாலை கொலை செய்வோம்.. இ-மெயில் மூலம் மிரட்டல் விடுத்த மர்மநபர்கள் !

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவாலுக்கு மர்மநபர்கள் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal gets life threat emails on his official email address between Tuesday and Wednesday.