விபசாரம் நடத்தி ரூ.250 கோடி சம்பாதித்த கணவன்-மனைவி.. 4000 பெண்கள் வாழ்க்கை நாசம்

டெல்லியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக 4 ஆயிரம் இளம்பெண்களை கடத்தி அவர்களை விபசாரத்தில் ஈடுபடுத்துவதற்காக விற்பனை செய்ததன் மூலம் டெல்லியைச் சேர்ந்த தம்பதி ரூ.250 கோடியை சம்பாதித்துள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெள

English summary

The Delhi couple trafficked youth girls and sold them for Rs. 250 Crores for the past 10 years. Now they are arrested and their assets have been freezed.