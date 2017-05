டிடிவி தினகரனின் குரல் மாதிரியை பதிவு செய்ய டெல்லி நீதிமன்றம் அனுமதி

இரட்டை இலையை பெற லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் சுகேஷ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோரின் குரல் மாதிரிகளை பதிவு செய்ய டெல்லி நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A special court on Thursday directed AIADMK (Amma) faction leader TTV Dhinakaran and an alleged middleman, who were arrested in an Election Commission bribery case, to respond to Delhi Police's plea for voice samples.