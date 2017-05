தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம்: டிடிவி தினகரனுக்கு குரல் சோதனை நடத்த அனுமதி கோரிய டெல்லி போலீஸ்

தேர்தல் ஆணையத்திற்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் டிடிவி தினகரனின் குரலை சோதனை செய்ய அனுமதி கோரி டெல்லி போலீஸ் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

English summary

Delhi court postpones the final judgement of TTV Dinakaran vocal test case to Monday