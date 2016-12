டெல்லி துணை முதல்வர் அலுவலகம் அடித்து நொறுக்கி சூறை.. கணினி திருட்டு.. மர்மக் கும்பலுக்கு வலை வீச்சு

டெல்லி துணை முதல்வர் அலுவலகத்தை மர்ம நபர்கள் அடித்து நொறுக்கிவிட்டு கொள்ளையடித்துள்ளனர்.

English summary

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's office has been burgled by gang, the police said.