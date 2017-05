கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்புக் கோரிய சசிகலா புஷ்பா மனு டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் தள்ளுபடி!

தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதால் தனக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று சசிகலா புஷ்பா எம்.பி. செய்திருந்த மனுவை கோர்ட் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Delhi High court on Friday dismissed AIADMK MP Sasikala Pushpa's plea seeking police protection. The MP had sought protection claiming threats to life. The Delhi police told the court that Sasikala Pushpa was already being provided with security like a VIP.