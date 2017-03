தடையை நீக்க முடியாது.. ஜாகீர் நாயக் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது டெல்லி ஹைகோர்ட்

ஜாகீர் நாயக்கின் அமைப்பிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை டெல்லி ஐகோர்ட்டு நிராகரித்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Delhi High Court on Thursday dismissed a plea filed by NRI televangelist Zakir Naik against a ban on his NGO Islamic Research Foundation, saying the home ministry has "sufficient material for immediate ban". Justice Sanjeev Sachdeva dismissing Naik's plea, said: "Immediate action appears to have been tak