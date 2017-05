விடாது கருப்பு.. ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கில் மாறன் சகோதரர்களுக்கு டெல்லி ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ்

ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் மாறன் சகோதரர்களுக்கு டெல்லி ஹைகோர்ட் நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Delhi HC has sought a response from former Union Minister Dayanidhi Maran, his brother Kalanithi Maran and others on an Enforcement Directorate plea against their discharge in the Aircel-Maxis case.