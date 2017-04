தேசிய கட்சி நடிகைகளுக்கு கார்கள் வாங்க கோடிக்கணக்கில் கட்சி பணத்தை அள்ளி வீசிய மாஜி தலைவர்.. மேலிடம்

தேசிய கட்சியில் வலம் வரும் நடிகைகளுக்கு கார்கள் வாங்க பல கோடி ரூபாய் கட்சிப் பணத்தை மாஜி தலைவர் அள்ளி வீசியது கண்டு டெல்லி மேலிடம் கடும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துபோயுள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

According to the sources Delhi high command shocked over its TamilNady Party accounts Frauds.